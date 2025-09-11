مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

راية الرياضي

0 1
18:30

القناة

دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

1 0
20:30

الداخلية

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

1 0
19:15

بني ياس

الدوري الإماراتي

خورفكان

2 1
19:15

الشــارقة

الدوري التونسي

سليمان الرياضي

1 0
18:00

الأولمبي الباجي

جميع المباريات

إعلان

"في ذاكرتي للأبد".. مارسيل كولر يتغنى بالفترة التي قضاها داخل الأهلي

08:42 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر وسمير عدلي قبل مغادرة السويسري للقاهرة
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق1
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن حزنه بعد رحيله عن القيادة الفنية للفريق، خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي، أعلن في أبريل الماضي رحيل المدرب السويسري عن الفريق، بعد توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي م دور نصف النهائي.

وقال كولر في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "blue sport": "حزين جدا بسبب رحيلي عن النادي الأهلي، كنت أتمنى استكمال مشواري مع الفريق، وتحقيق الكثير من البطولات والإنجازات أكثر مما حققت".

وأضاف: "دائما ما كان جمهور الأهلي، يطلب مني تحقيق البطولات بشكل مستمر، فهم لديهم شغف كبير لحصد البطولات باستمرار وأنا أحب هذا الشغف بشكل كبير".

واختتم: "الأهلي سيبقى في ذاكرتي للأبد هو وجمهوره الرائع، الذي كان داعما لي وللنادي باستمرار وفي مختلف الظروف".

ونجح كولر خلال مشواره مع الأهلي، في حصد 11 لقبا في مختلف البطولات، بواقع 4 ألقاب لبطولة السوبر المصري، لقبين لكلا من، الدوري المصري، كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا ولقب لبطولة كأس القارات الثلاث.

أقرأ أيضًا:

تصرف مفاجئ من كريستيانو رونالدو تجاه داعية إسلامي

"خسر كتير".. تعليق قوي من حسام غالي على مواقف أبو تريكة السياسية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مارسيل كولر النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي تصريحا كولر السويسري مارسيل كولر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة