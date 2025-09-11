كتب - يوسف محمد:

أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن حزنه بعد رحيله عن القيادة الفنية للفريق، خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي، أعلن في أبريل الماضي رحيل المدرب السويسري عن الفريق، بعد توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي م دور نصف النهائي.

وقال كولر في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "blue sport": "حزين جدا بسبب رحيلي عن النادي الأهلي، كنت أتمنى استكمال مشواري مع الفريق، وتحقيق الكثير من البطولات والإنجازات أكثر مما حققت".

وأضاف: "دائما ما كان جمهور الأهلي، يطلب مني تحقيق البطولات بشكل مستمر، فهم لديهم شغف كبير لحصد البطولات باستمرار وأنا أحب هذا الشغف بشكل كبير".

واختتم: "الأهلي سيبقى في ذاكرتي للأبد هو وجمهوره الرائع، الذي كان داعما لي وللنادي باستمرار وفي مختلف الظروف".

ونجح كولر خلال مشواره مع الأهلي، في حصد 11 لقبا في مختلف البطولات، بواقع 4 ألقاب لبطولة السوبر المصري، لقبين لكلا من، الدوري المصري، كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا ولقب لبطولة كأس القارات الثلاث.

