مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

راية الرياضي

0 1
18:30

القناة

دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

1 0
20:30

الداخلية

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

1 0
19:15

بني ياس

الدوري الإماراتي

خورفكان

2 1
19:15

الشــارقة

الدوري التونسي

سليمان الرياضي

0 0
18:00

الأولمبي الباجي

جميع المباريات

إعلان

"الحياة ليست عادلة".. حامد حمدان يثير الجدل برسالة غامضة (صورة)

08:05 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان مع بتروجيت
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ وحامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    الفلسطيني حامد حمدان (11)
  • عرض 15 صورة
    الفلسطيني حامد حمدان (3)
  • عرض 15 صورة
    الفلسطيني حامد حمدان (7)
  • عرض 15 صورة
    الفلسطيني حامد حمدان (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

نشر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، ليثير الجدل حول أسباب الرسالة.

وكتب حمدان عبر حسابه على انستجرام: "ستظل الحياة قاسية، مليئة بالصراعات والنكسات، لكن لا شيئ يبقي بعيدًا عن متناول الشخص الذي يرفض الاستسلام".

وتابع: "ستختبرك الحياة لكن يمكنك تجاوز أي شيئ بالجهد والإيمان والثبات.

واختتم: "الحياة ليست عادلة".

حامد حمدان

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت أزمة كبيرة للاعب الفلسطيني، بعدما رفض فريقه بتروجيت انتقاله للزمالك في الميركاتو الصيفي، مما دفع اللاعب للتمرد والانقطاع عن التدريبات قبل أن يعتذر اللاعب وتحل الأزمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حامد حمدان الزمالك بتروجيت رسالة حامد حمدان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة