"الحياة ليست عادلة".. حامد حمدان يثير الجدل برسالة غامضة (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

نشر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، ليثير الجدل حول أسباب الرسالة.

وكتب حمدان عبر حسابه على انستجرام: "ستظل الحياة قاسية، مليئة بالصراعات والنكسات، لكن لا شيئ يبقي بعيدًا عن متناول الشخص الذي يرفض الاستسلام".

وتابع: "ستختبرك الحياة لكن يمكنك تجاوز أي شيئ بالجهد والإيمان والثبات.

واختتم: "الحياة ليست عادلة".

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت أزمة كبيرة للاعب الفلسطيني، بعدما رفض فريقه بتروجيت انتقاله للزمالك في الميركاتو الصيفي، مما دفع اللاعب للتمرد والانقطاع عن التدريبات قبل أن يعتذر اللاعب وتحل الأزمة.