جميع المباريات

إعلان

ليست المرة الأولى.. لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن تثير الدهشة

02:55 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

على مقاعد مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2024، ظهر التوأم حسام وإبراهيم حسن وهما يتفاعلان مع كل كرة، لكن الغريب أنهما قاما بنفس التصرف في التوقيت ذاته.

والتقطت عدسات الكاميرات في مباراة إثيوبيا الماضية، حسام وإبراهيم وهما يقفان في اللحظة نفسها، ويعترضان برفع أيديهما في الاتجاه ذاته، مما أثار استغراباً واسعاً بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي. ورجح البعض أن السبب هو أنهما شقيقان توأم.

لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن في مباراة إثيوبيا (1)لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن في مباراة إثيوبيا (2)

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها التوأم بنفس الوضع، خاصة منذ توليهما تدريب منتخب مصر في فبراير 2024.

وفي أول مباراة رسمية لحسام وإبراهيم حسن مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في يونيو 2024، تفاعلا بنفس الطريقة؛ فبينما جلس إبراهيم حسن على مقاعد البدلاء، كان حسام يقف أمامه ويدير ظهره له، وفي نفس اللحظة ركل الاثنان الهواء بقدميهما.

لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن في مباراة بوركينا فاسو (2)لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن في مباراة بوركينا فاسو (3)

وعلّق إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، على اللقطة السابقة قائلاً عبر قناة "أون سبورت": "فوجئت بها، لقطة لا شعورية. لاعب الكرة حواسه وذهنه ومشاعره مع كل كرة في الملعب. ذهول.. جينات التوأم. إذا ضبطنا الصفارة لم تكن مضبوطة بهذا الشكل".

