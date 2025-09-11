من "لن تشاهدونه" لـ"قبول الاعتذار".. تسلسل أزمة سيف الجزيري مع الزمالك

كتبت-هند عواد:

انتهت أزمة التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، بعدما قدم اعتذارا إلى الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا.

وانتظم سيف الدين الجزيري في التدريبات الجماعية للزمالك، أمس الأربعاء، استعدادا لمباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، في الدوري المصري.

بداية أزمة الجزيري

بدأت أزمة الجزيري مع الزمالك، بعد رفضه تنفيذ تعليمات المدير الفني يانيك فيريرا، الذي طلب منه اللعب في مركز الجناح، إلا أن اللاعب رفض وقال إنه مهاجما، ووصل الخلاف إلى صوت مرتفع من التونسي، ليقرر المدرب استبعاده من مباراة فاركو.

فيريرا يعلن عن الاعتماد على الجزيري

بعدها خرج المدرب وأعلن عدم الاعتماد على الجزيري من جديد، وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة فاركو: "لن تشاهدون سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد، والفلسطيني عدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيًا".

وكيل الجزيري يعلق على الأزمة

علق حازم فتوح وكيل الجزيري، على تصريحات فيريرا عن الجزيري، وقال: "على المدرب أن يمتلك الخبرة للتعامل مع النجوم، وأن يعرف حجم الزمالك وجماهيريته، مسألة احتياج المدرب للاعب من عدمه، كان من المفترض أن تُحسم قبل بداية الموسم من أجل الحصول على فرصة لتسويق اللاعب".

اعتذار سيف الدين الجزيري

أعلن الزمالك، أمس الأربعاء 10 سبتمبر، اعتذار الجزيري لفيريرا، بعد جلسة معه، حضرها عبد الناصر مدير الكرة بالنادي وأظهر اللاعب التزامًا كبيرًا بالعقوبة التي فُرضت عليه.

