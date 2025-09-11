مواعيد مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين المصري

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر.

ومن أبرز مباريات اليوم، الترسانة أمام الداخلية، بينما يواجه فريق بلدية المحلة فريق أبوقير للأسمدة.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

بترول أسيوط ضد السكة الحديد - 4:30 مساء

طنطا ضد الإنتاج الحربي - 4:30 مساء

بلدية المحلة ضد أبوقير للأسمدة - 4:30 مساء

المنصورة ضد مسار - 4:30 مساء

راية الرياضي ضد القناة - 6:30 مساء

الترسانة ضد الداخلية - 8:30 مساء