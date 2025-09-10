"هل هناك انفراجة؟".. مصدر يكشف آخر تطورات أزمة أرض الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أخر مستجدات أزمة أرض أكتوبر، بعد سحبها من جانب وزارة الإسكان والمرافق العمرانية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن الأمور مازلت محلك سر، ولم يحدث أي اجتماعات رسمية مع الوزارات المعنية طرفها مجلس الزمالك خلال الأيام الماضية، حتى الآن كما تردد.

وأضاف: "هناك مقترحات من جانب وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات وجهاز حدائق أكتوبر من أجل الخروج من الأزمة الحالية وإعادة الأرض مرة أخرى".

وأكمل المصدر: "مجلس الزمالك يستجيب دائما على كافة الاستفسارات التي تصله من وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات بخصوص أي تفاصيل خاصة بالأرض".

واختتم المصدر: "ربما يحدث الأسبوع المقبلة انفراجة حقيقية من قبل الهيئات الرسمية، ولكن حتى الآن نادي الزمالك ينتظر حل الأزمة في أسرع وقت".