مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

جميع المباريات

إعلان

"ليس عقابا".. إعلامي يكشف السبب الحقيقي لغياب مصطفى محمد عن تشكيل المنتخب

04:36 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

مصطفى محمد من مباراة مصر وبوركينا فاسو ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بأداء لاعبي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بالأمس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "منتخب مصر قدم مباراة قوية بالأمس أمام بوركينا فاسو، وحسام حسن تعامل بذكاء مع المباراة".

وأضاف: "نقترب بقوة من التأهل الرسمي لكأس العالم، واي تشكيلة يمكنها الفوز على جيبوتي والأمور الآن بين أيدي منتخب مصر، ومباراة جيبوتي تقترب من الإقامة في القاهرة".

وتابع: "ما يميز التوأم هو العمل بإخلاص وتفاني ويعشقون تراب مصر، وبوركينا فاسو لم يشكل أي خطورة على مرمى محمد الشناوي وهذا شغل مدير فني، والتؤام يتعرض للظلم في النقد".

وواصل: "بوركينا فاسو من أقوى منتخبات إفريقيا ولو تواجدت في مجموعة ليس بها منتخب مصر كان من الوارد أن تصعد للمونديال، وهناك مسؤولين في كرة القدم يهينون منصب المدير الفني لمنتخب مصر ولا يجرؤ على نقد مدرب الأهلي أو الزمالك، وحسام حسن يحتاج إلى وجود ظهير جماهيري".

وأختتم كريم رمزي تصريحاته: "استبعاد مصطفى محمد من التشكيل الأساسي ليس عقابا، ولكن أسامة فيصل يؤدي في التدريبات بشكل أفضل من مصطفى محمد ومن العدل أن يشارك أساسيا، وهذا منقول عن الجهاز الفني لمنتخب مصر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى محمد تشكيل المنتخب كريم رمزي بوركينا فاسو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح