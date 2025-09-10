كتب- محمد خيري:

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بأداء لاعبي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بالأمس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "منتخب مصر قدم مباراة قوية بالأمس أمام بوركينا فاسو، وحسام حسن تعامل بذكاء مع المباراة".

وأضاف: "نقترب بقوة من التأهل الرسمي لكأس العالم، واي تشكيلة يمكنها الفوز على جيبوتي والأمور الآن بين أيدي منتخب مصر، ومباراة جيبوتي تقترب من الإقامة في القاهرة".

وتابع: "ما يميز التوأم هو العمل بإخلاص وتفاني ويعشقون تراب مصر، وبوركينا فاسو لم يشكل أي خطورة على مرمى محمد الشناوي وهذا شغل مدير فني، والتؤام يتعرض للظلم في النقد".

وواصل: "بوركينا فاسو من أقوى منتخبات إفريقيا ولو تواجدت في مجموعة ليس بها منتخب مصر كان من الوارد أن تصعد للمونديال، وهناك مسؤولين في كرة القدم يهينون منصب المدير الفني لمنتخب مصر ولا يجرؤ على نقد مدرب الأهلي أو الزمالك، وحسام حسن يحتاج إلى وجود ظهير جماهيري".

وأختتم كريم رمزي تصريحاته: "استبعاد مصطفى محمد من التشكيل الأساسي ليس عقابا، ولكن أسامة فيصل يؤدي في التدريبات بشكل أفضل من مصطفى محمد ومن العدل أن يشارك أساسيا، وهذا منقول عن الجهاز الفني لمنتخب مصر".