تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

جميع المباريات

ميدو يعبر عن دهشته من إجابة مدرب بيراميدز بشأن لاعب يتمنى ضمه من الزمالك

04:21 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتبت – هند عواد:

روج أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، لحلقة جديدة من برنامجه "أوضة اللبس"، مساء اليوم، والتي يستضيف خلالها كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سألت يورشيتش: مين اللاعب اللي تتمنى ضمه من الزمالك ومن الأهلي؟ رده على لاعب الأهلي كان منطقي بالنسبة لي".

واختتم قائلًا: "أما عن اللاعب اللي قال إنه يتمنى ضمه من الزمالك، خلاني مش مصدق، يا ترى قال مين؟ استنونا الساعة 11 مساءً".

ميدو كرونوسلاف يورشيتش بيراميدز الزمالك الأهلي
