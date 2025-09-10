"مبحبش الهبد".. شوبير يوضح آخر تطورات ملف مدرب الأهلي الأجنبي الجديد

كتب - محمد عبد السلام:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن آخر تطورات ملف المدرب الأجنبي الجديد للنادي الأهلي، وتحدث عن الإشاعات المتداولة بشأن هوية المدير الفني القادم للفريق.

وقال شوبير خلال حلقة برنامجه الإذاعي على راديو "أون تايم سبورت" اليوم الثلاثاء: "آخر الأسماء التي تم تداولها هي البرتغالي كاردوسو، المدرب السابق للترجي التونسي والحالي لصن داونز الجنوب إفريقي."

وأضاف: "ليس لدي أي معلومة مؤكدة بشأن ما إذا كان كاردوسو سيأتي أم لا، ولكن لو جاء، فستُقال عنه نفس الأمور التي قيلت عن ريبيرو. سنسمع نفس القصة ونعيش نفس الحكاية من جديد."

وتابع شوبير: "لا أملك أسماء أو معلومات مؤكدة، ولا أعرف من سيتولى تدريب الأهلي حتى هذه اللحظة، أنا مبحبش الهبد مثلما يفعل البعض، لذلك عندما لا تكون لدي معلومات، أقول بوضوح إنني لا أعلم."

واختتم قائلاً: "عندما يكون لدي خبر موثوق، أو تحليل مبني على اجتهاد، أخرج وأصرح بذلك بوضوح سواء كانت معلومة، أو استنتاج، أو رأي شخصي، شغلي يعتمد على المعلومة وليس الهبد."