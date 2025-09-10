مباريات الأمس
منتخب مصر الثاني يؤكد تفوقه على تونس بثلاثية

12:28 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فاز منتخب مصر الثاني بثلاثة أهداف نظيفة على ضيفه التونسي خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن التحضيرات لمشاركتهما بالنسخة المقبلة من كأس العالم 2025.

أهداف منتخب مصر الثاني وتونس

وتقدم يحيى زكريا بهدف لمنتخب مصر بالدقيقة 6 ثم عزز مصطفى سعد "ميسي" تقدم منتخب مصر بهدف ثانِ بالدقيقة 18، فيما أضاف ميدو جابر الهدف الثالث بالدقيقة 65.

موعد بطولة كأس العرب 2025

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك فيها منتخب مصر الثاني بمجموعة من اللاعبين المحليين، إلى جانب الثنائي المحترف محمد النني (الإمارات) وأكرم توفيق (قطر).

مجموعة مصر في كأس العرب 2025

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة موريتانيا والكويت.

وسبق لمنتخب مصر أن واجه نظيره التونسي قبل ثلاثة أيام، حيث تمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله محمد مجدي "أفشة".

وبدأ حلمي طولات المدير الفني لمنتخب مصر الثاني ودية تونس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

في الدفاع: أحمد هاني، مصطفى العش، محمود حمدي الونش، يحيى زكريا.

في الوسط: عمرو السولية، غنام محمد، أكرم توفيق، مصطفى سعد.

في الهجوم: ناصر منسي وحسين الشحات.

اقرأ أيضًا:

"يتعلق بالريدز".. قرار من محمد صلاح بعد تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو

فريق نيو جيزة يحقق فوزه الأول برئاسة شيكابالا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وتونس منتخب مصر نتيجة مباراة مصر وتونس مباراة مصر وتونس




