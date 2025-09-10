مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد التوقف الدولي?

08:14 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    خلال مران النادي الأهلي
    أول تدريبات الأهلي تحت قيادة الجهاز الفني الجديد 7
    أول تدريبات الأهلي تحت قيادة الجهاز الفني الجديد 9
    أول تدريبات الأهلي تحت قيادة الجهاز الفني الجديد 5
    أول تدريبات الأهلي تحت قيادة الجهاز الفني الجديد
    الزمالك ضد وادي دجلة (2)
    الزمالك ضد وادي دجلة (5)
    فريق الزمالك
    الزمالك ووادي دجلة
    الزمالك ووادي دجلة
كتبت-هند عواد:

تستعيد الأندية لاعبيها بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، التي بدأت يوم 1 سبتمبر الحالي واستمرت حتى أمس 9 من نفس الشهر، وشهدت مواجهة منتخب مصر للإثيوبيا وبوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026.

وانضم 11 لاعبا من الأهلي والزمالك، إلى قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر، وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه من الأهلي، ومحمد صبحي، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا من الزمالك.

ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد التوقف الدولي؟

يعود الأهلي والزمالك إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، ويحل الأهلي ضيفا على إنبي، يوم الأحد المقبل 14 سبتمبر.

فيما يستضيف الزمالك المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء السبت المقبل 13 سبتمبر، في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث عشر، برصيد 5 نقاط.

الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك التوقف الدولي انتهاء التوقف الدولي
"إيطالي الجنسية" .. فنربخشة التركي يقترب من التعاقد مع مدرب محتمل للأهلي

حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح
قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق