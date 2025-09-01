مباريات الأمس
3 سيناريوهات.. ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل لكأس العالم؟

05:52 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

منتخب مصر

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين من العيار الثقيل أمام منتخبي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن الجولة السابعة والثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب المصري يتصدر المجموعة الأولى بـ16 نقطة، ويبحث حسم بطاقة التأهل للمونديال في آخر جولتين أمام وإثيوبيا وبوركينا فاسو بالجولة السابعة والثامنة على التوالي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولتين من النهاية برصيد 16 نقطة، بينما يأتي ترتيب باقي المجموعة كالتالي:

بوركينا فاسو – 11 نقطة

سيراليون – 8 نقاط

إثيوبيا – 6 نقاط

غينيا بيساو – 6 نقاط

جيبوتي – نقطة واحدة

ويحمل الفراعنة 3 فرص للتأهل إلى كأس العالم 2026 كالتالي:

السيناريو الأول :

انتصاران أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو = تأهل مباشر دون انتظار نتائج المنافسين.

السيناريو الثاني :

تعادل أمام إثيوبيا + فوز على بوركينا، بشرط:

تعثر بوركينا أمام جيبوتي

فشل سيراليون في الفوز على إثيوبيا وغينيا بيساو

السيناريو الثالث :

فوز على إثيوبيا + تعادل مع بوركينا، بشرط:

ألا تحقق بوركينا الفوز على جيبوتي

عدم فوز سيراليون في آخر مباراتين

منتخب مصر التأهل لكأس العالم مباراة مصر ووبوركينا فاسو مباراة مصر وإثيوبيا التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026
