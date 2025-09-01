مباريات الأمس
وصول لاعبي منتخب مصر المحليين لمعسكر سبتمبر (صور)

05:32 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    حسام حسن
  • عرض 18 صورة
    محمد ربيعة
  • عرض 18 صورة
    كوكا
  • عرض 18 صورة
    البلعوطي
  • عرض 18 صورة
    خالد صبحي
  • عرض 18 صورة
    مهند لاشين
  • عرض 18 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 18 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 18 صورة
    محمد صبحي
  • عرض 18 صورة
    أحمد عيد
  • عرض 18 صورة
    أسامة فيصل
  • عرض 18 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 18 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية
  • عرض 18 صورة
    محمد هاني
وصل كل لاعبي منتخب مصر المحليين لمعسكر الفريق المقام في ستاد السلام، استعدادا لمواجهة إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن ينضم لاعبي الفراعنة المحترفين غدا الثلاثاء، وهم، محمد صلاح، عمر مرموش، حمدي فتحي، إبراهيم عادل، ومحمد صلاح.

قائمة منتخب مصر

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – محمد صبحي (الزمالك) – عبد العزيز البلعوطي.

لدفاع : رامي ربيعة – خالد صبحي – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة – محمد هاني (الأهلي) – أحمد عيد – محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي).

الوسط: حمدي فتحي – نبيل عماد "دونجا" (الزمالك) – مروان عطية (الأهلي) – محمود صابر – مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمد صلاح.

منتخب مصر قائمة منتخب مصر الشناوي صلاح مرموش زيزو تريزيجيه
