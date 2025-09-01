وصل كل لاعبي منتخب مصر المحليين لمعسكر الفريق المقام في ستاد السلام، استعدادا لمواجهة إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن ينضم لاعبي الفراعنة المحترفين غدا الثلاثاء، وهم، محمد صلاح، عمر مرموش، حمدي فتحي، إبراهيم عادل، ومحمد صلاح.

قائمة منتخب مصر

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – محمد صبحي (الزمالك) – عبد العزيز البلعوطي.

لدفاع : رامي ربيعة – خالد صبحي – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة – محمد هاني (الأهلي) – أحمد عيد – محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي).

الوسط: حمدي فتحي – نبيل عماد "دونجا" (الزمالك) – مروان عطية (الأهلي) – محمود صابر – مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمد صلاح.