مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

هل يرحل فيريرا بعد خسارة الزمالك من دجلة؟.. مصدر يوضح

02:06 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، مصير البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، من الاستمرار أو الرحيل عقب خسارة الأبيض في مواجهة وادي دجلة أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن يانيك فيريرا مستمر في منصبه، ولن يرحل كما يتردد، في ظل التحديات الصعبة المقبلة التي تواجه الفريق.

وأضاف المصدر، أنه لم يحدث أي جلسات أو حديث بين مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، وجون إدوارد بخصوص رحيل المدير الفني، ربما يتم توقيع عقوبات على اللاعبين بسبب الأداء السيء.

واختتم المصدر، أن جون إدوارد، يرى ضرورة فرض الاستقرار، على الفريق في الفترة الحالية، خاصة وأن الوقت مبكر للحديث عن رحيل المدير الفني، في ظل تواجد الفريق في المراكز الأولى للدوري.

وخسر نادي الزمالك من نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الزمالك يانيك فيريرا وادي دجلة الدوري المصري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة