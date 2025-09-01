هل يرحل فيريرا بعد خسارة الزمالك من دجلة؟.. مصدر يوضح

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، مصير البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، من الاستمرار أو الرحيل عقب خسارة الأبيض في مواجهة وادي دجلة أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن يانيك فيريرا مستمر في منصبه، ولن يرحل كما يتردد، في ظل التحديات الصعبة المقبلة التي تواجه الفريق.

وأضاف المصدر، أنه لم يحدث أي جلسات أو حديث بين مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، وجون إدوارد بخصوص رحيل المدير الفني، ربما يتم توقيع عقوبات على اللاعبين بسبب الأداء السيء.

واختتم المصدر، أن جون إدوارد، يرى ضرورة فرض الاستقرار، على الفريق في الفترة الحالية، خاصة وأن الوقت مبكر للحديث عن رحيل المدير الفني، في ظل تواجد الفريق في المراكز الأولى للدوري.

وخسر نادي الزمالك من نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.