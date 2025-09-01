"فرحتوا في خسارة الأهلي؟".. أحمد بلال يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على بطولة الدوري، والأبيض أضاع فرصة لا تتكرر كثيرًا بعدما خسر من وادي دجلة ولم يستغل النتائج الاخيرة، مشيرًا إلى أن البعض يشعر بسعادة بعد خسارة الأهلي لكن الزمالك يلحقه بتعثر في البطولة.

وقال "بلال" عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: "خوسيه ريبيرو ويانيك فيريرا أقل من الأهلي والزمالك، فهل اليوم كنا نشاهد الزمالك منظم بشكل جيد؟ وتقييم المدير الفني على عدة لقاءات، لكن فيريرا وضح عليه "الخوف" وفي لقاء سيراميكا كان يلعب على المرتدات".

وأضاف: "سيراميكا يلعب على المركز الخامس أو السادس، هل من الطبيعي أن يلعب الزمالك على المرتدات، والفريق اليوم لعب بشكل دفاعي غريب جدًا حتى وهو متقدم على وادي دجلة في النتيجة".

وواصل: "هناك أخطاء كثيرة على الجانب الفني في فريق الزمالك، والفريق لا يضم لاعبين سوبر على الإطلاق".

وبسؤاله عن رحيل ريبيرو، علق بلال قائلا: "قرار موفق جدًا، ورحيله كان الأفضل في التوقيت الحالي، خصوصًا أن الأهلي ينافس على الدوري وبقوة، والمرحلة الحالية تتطلب وجود شخصية قوية، لأن الأهلي ليس في مرحلة بناء فريق جديد".

وزاد: "تعيين عماد النحاس بشكل مؤقت هو القرار الأقرب، ولكن يجب تعيين مدير فني قوي من أصحاب السير الذاتية المميزة، ويكون "مدرب بطولات"، مدير فني يلعب من أجل الفوز بالبطولات، ويعمل على تطوير الجوانب البدنية والفنيات".

وتابع: "جوزيه جوميز مدرب يمتلك شخصية جيدة، وممكن ينجح مع الأهلي".