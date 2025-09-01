مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"فرحتوا في خسارة الأهلي؟".. أحمد بلال يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

12:36 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

المحلل الرياضي أحمد بلال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على بطولة الدوري، والأبيض أضاع فرصة لا تتكرر كثيرًا بعدما خسر من وادي دجلة ولم يستغل النتائج الاخيرة، مشيرًا إلى أن البعض يشعر بسعادة بعد خسارة الأهلي لكن الزمالك يلحقه بتعثر في البطولة.

وقال "بلال" عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: "خوسيه ريبيرو ويانيك فيريرا أقل من الأهلي والزمالك، فهل اليوم كنا نشاهد الزمالك منظم بشكل جيد؟ وتقييم المدير الفني على عدة لقاءات، لكن فيريرا وضح عليه "الخوف" وفي لقاء سيراميكا كان يلعب على المرتدات".

وأضاف: "سيراميكا يلعب على المركز الخامس أو السادس، هل من الطبيعي أن يلعب الزمالك على المرتدات، والفريق اليوم لعب بشكل دفاعي غريب جدًا حتى وهو متقدم على وادي دجلة في النتيجة".

وواصل: "هناك أخطاء كثيرة على الجانب الفني في فريق الزمالك، والفريق لا يضم لاعبين سوبر على الإطلاق".

وبسؤاله عن رحيل ريبيرو، علق بلال قائلا: "قرار موفق جدًا، ورحيله كان الأفضل في التوقيت الحالي، خصوصًا أن الأهلي ينافس على الدوري وبقوة، والمرحلة الحالية تتطلب وجود شخصية قوية، لأن الأهلي ليس في مرحلة بناء فريق جديد".

وزاد: "تعيين عماد النحاس بشكل مؤقت هو القرار الأقرب، ولكن يجب تعيين مدير فني قوي من أصحاب السير الذاتية المميزة، ويكون "مدرب بطولات"، مدير فني يلعب من أجل الفوز بالبطولات، ويعمل على تطوير الجوانب البدنية والفنيات".

وتابع: "جوزيه جوميز مدرب يمتلك شخصية جيدة، وممكن ينجح مع الأهلي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد بلال الأهلي الزمالك الأهلي والزمالك بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة