حسام حسن يتابع مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

10:17 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لقطة حسام حسن ومساعده
  • عرض 5 صورة
    لقطة طريفة بين حسام حسن وطارق سليمان
  • عرض 5 صورة
    حسام حسن
  • عرض 5 صورة
    حسام حسن
كتب - يوسف محمد:

واصل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، متابعته لمباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري المصري الممتاز "دوري نايل، لاختيار أفضل اللاعبين استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل.

وتواجد حسام حسن رفقة طارق سليمان المدرب المساعد للمنتخب الوطني، في مدرجات ستاد القاهرة لمتابعة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت، في بطولة الدوري المصري.

ويلاقي الأهلي حاليا نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان حسن تواجد في مباراة الزمالك أمس أمام فريق سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى تواجده في مباراة بيراميدز ووادي دجلة أيضًا.

ويذكر أن معسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل، خلال الفترة من 2 سبتمبر حتى 10 من الشهر ذاته، لمواجهة منتخبي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

النادي الأهلي الأهلي ومودرن سبورت حسام حسن منتخب مصر
