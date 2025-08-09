مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

ايفرتون

0 0
17:00

روما

مباريات ودية -أندية

ليدز يونايتد

0 1
17:00

ميلان

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

0 0
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

مدير الكرة في الزمالك يعلق على غضب شيكوبانزا خلال مباراة سيراميكا كليوباترا (خاص)

03:04 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    شيكوبانزا
  • عرض 4 صورة
    شيكوبانزا
  • عرض 4 صورة
    شيكوبانزا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد خيري

قال مدير الكرة بنادي الزمالك، محمد عبدالناصر، إنه لمن يكشف عن موقفهم من غضب المحترف الأنجولي بصفوفهم شيكوبانزا عقب استبداله خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

شيكو بانزا شارك كأساسي بالتشكيل الرسمي للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا الصفقة الصيفية الوحيدة التي بدأت اللقاء ولكن تم استبداله خلال المباراة مما أغضبه.

وأضاف عبدالناصر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت: "نتعامل مع كل موقف على حدة ولا نعلن أي عقوبة في وسائل الإعلام هذا شأن داخلي".

الزمالك كان قد فاز بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب مساء يوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

اقرأ أيضًا:
حامل اللقب.. منافس بيراميدز في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من ميدو على فوز الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكوبانزا نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري