كتب ـ محمد خيري

قال مدير الكرة بنادي الزمالك، محمد عبدالناصر، إنه لمن يكشف عن موقفهم من غضب المحترف الأنجولي بصفوفهم شيكوبانزا عقب استبداله خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

شيكو بانزا شارك كأساسي بالتشكيل الرسمي للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا الصفقة الصيفية الوحيدة التي بدأت اللقاء ولكن تم استبداله خلال المباراة مما أغضبه.

وأضاف عبدالناصر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت: "نتعامل مع كل موقف على حدة ولا نعلن أي عقوبة في وسائل الإعلام هذا شأن داخلي".

الزمالك كان قد فاز بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب مساء يوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

