أول تعليق من عمر الساعي بعد هدفه بمرمى الاتحاد

أبدى عمر الساعي سعادته بالفوز الذي حققه فريقه المصري البورسعيدي على نظيره الاتحاد في مباراة شهدت تسجيله هدفًا.

ونشر الساعي الهدف واحتفاله به عبر حسابه بمنصة انستجرام اليوم السبت مذيلهما بتعليق:"الحمدلله".

وسجل الساعي الهدف الثالث للمصري في مرمى الاتحاد خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي ثلاثية مقابل هدف مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى.

اللاعب صاحب الـ 22 عاماً كان قد انضم لصفوف المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي.

لاعب خط الوسط كان قد انضم للأهلي بالانتقالات الصيفية الخاصة بالموسم الماضي قادمًا من الإسماعيلي ولكنه لم يسجل أي هدف فقط اكتفى بصناعة هدفًا خلال 10 مباريات بقميص القلعة الحمراء.

