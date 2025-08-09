القاهرة - مصراوي

فجر رمزي صالح، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل خلال استضافته في برنامج "ملعب أون" مع الإعلامي سيف زاهر، حيث تحدث عن مسيرته الكروية وبعض المواقف الصعبة التي مر بها أثناء تواجده في الملاعب.

وقال رمزي صالح: ردا على سؤال حول المنافسة بين حراس المرمى في أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز؟: "وجود ثلاثة حراس مميزين في فريق واحد يضع الجهاز الفني في موقف صعب".

وأشار إلى تجربة بيراميدز التي جمعت بين المهدي سليمان، أحمد الشناوي، وشريف إكرامي متابعا: "كان لازم واحد فيهم يمشي".

وأضاف:"الزمالك برضو نفس الفكرة، من وجهة نظري لازم يكون فيه حارس أساسي ثابت، وبعده حارس صغير في السن، مينفعش حارسين كبار يكونوا في فريق واحد، لأن ده بيعمل مشاكل".

وتابع قائلا:"من خلال خبرتي، المنافسة بين الحراس في مصر بتولد مشاكل، ومفيش حارس بيحب التاني يلعب مكانه، لما كنت في الأهلي كنت بلعب بجانب أمير عبد الحميد، أحمد عادل، شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وكل واحد فينا كان نفسه يلعب أساسي".

وأوضح:"مركز حراسة المرمى صعب لأنه مش زي باقي المراكز واحد بس بيلعب، وسيبك من المجاملات، لأن العلاقات الخارجية حاجة، والعلاقات الداخلية حاجة تانية".

واختتم حديثه بتصريح صادم، قائلًا:"في فترة من الفترات اتعملي أعمال سحر من أحد زملائي، وكنت بشوف حاجات غريبة لكن الحمد لله، الأمور دلوقتي مستقرة بعد الاعتزال".