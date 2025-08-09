مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تقام اليوم السبت الموافق 9 أغسطس، مجموعة من المباريات القوية والمليئة بالندية والإثارة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض النادي الأهلي مواجهة مرتقبة أمام فريق مودرن سبورت، بينما يلتقي نادي الإسماعيلي مع نظيره بتروجيت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة ضد طلائع الجيش - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 2

المقاولون العرب ضد زد - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الأهلي ضد مودرن سبورت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الإسماعيلي ضد مودرن سبورت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2