الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

04:17 ص السبت 09 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

تقام اليوم السبت الموافق 9 أغسطس، مجموعة من المباريات القوية والمليئة بالندية والإثارة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض النادي الأهلي مواجهة مرتقبة أمام فريق مودرن سبورت، بينما يلتقي نادي الإسماعيلي مع نظيره بتروجيت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة ضد طلائع الجيش - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 2

المقاولون العرب ضد زد - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الأهلي ضد مودرن سبورت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الإسماعيلي ضد مودرن سبورت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

