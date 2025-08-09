مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

ستوري نجوم كرة القدم.. محمد شحاتة يرد على شيكابالا.. ورسالة غامضة ليوسف أسامة نبيه

01:23 ص السبت 09 أغسطس 2025
background

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

شارك باسم مرسي متابعيه صورة له مع ابنته يستمتعان بالإجازة الصيفية، فيما نشر شيكابالا مقطع فيديو لهدف محمد شحاتة مشيدًا به ليرد الأخير بأن الملعب "من غيرك وحش يا أسطورة".

وشارك طارق حامد متابعيه اطلالة له، فيما نشر يوسف أسامة نبيه صور من تقديمه لاعبًا في زد وهو يقوم بإشارة "التوقف عن الكلام" في رسالة مجهولة منه.

وشارك عمار حمدي لاعب زد متابعيه مقطع فيديو من عمليات التأهيل التي يخضع لها، فيما شارك المحترف الفلسطيني بصفوف الزمالك آدم كايد صورًا من ظهوره الأول مع الفريق، فيما شارك أحمد إيشو لاعب الزمالك متابعيه احتفاله رفقة زملائه بالفوز على سيراميكا كليبواترا.

ستوري نجوم كرة القدم ستوري شيكابالا ستوري محمد شحاتة ستوري آدم كايد شيكابالا
