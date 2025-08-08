كتب - نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، مساء اليوم الجمعة التعاقد رسمياً مع الحارس الشاب مصطفى مخلوف، قادماً من النادي الأهلي، وذلك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لمودرن سبورت عبر حسابه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو تقديمي للصفقة الجديدة بتعليق:" من النسور إلى الأسود مصطفى مخلوف اسد جديد ينضم لنا".

وجاء التعاقد مع مخلوف ضمن خطة الإدارة لدعم الفريق بعناصر شابة وواعدة استعداداً للموسم الجديد، حيث إذ صاحب الـ21 عاماً أحد أبرز الحراس الصاعدين في الكرة المصرية.

ويعتبر مصطفى مخلوف الصفقة رقم 11 للنادي في الميركاتو الحالي، بعد ضم كل من: محمد أبو جبل، رشاد المتولي، عماد حمدي، التونسي أحمد المزهود، كمال السيد، محمود ممدوح، النيجيري جودوين شيكا، محمد يسري، مصطفى مطاوع، والجزائري آدم رجم.