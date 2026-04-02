خسر 110 جنيهات.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

07:22 م 02/04/2026

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 2-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض الذهب اليوم؟

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم بنحو 110 جنيهات، بعد تراجعها في بداية التعاملات الصباحية بنحو 30 جنيهًا، ثم هبوطها مجددًا بقيمة 40 جنيهًا في منتصف التعاملات، وانخفاضها بحلول التعاملات المسائية بنحو 40 جنيهًا.

ويأتي هذا التراجع متأثرًا بانخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميًا عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مواصلة الحرب على إيران، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار أمام سلة العملات خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4766 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6128 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7150 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8171 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254118 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.04% إلى نحو 4661 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

