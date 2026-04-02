اتهمت بريطانيا، اليوم الخميس، إيران بأنها تحتجز "الاقتصاد العالمي رهينة"، في الوقت الذي أجرى فيه دبلوماسيون من أكثر من 40 دولة محادثات حول سبل الضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر نفطي حيوي أُغلق بسبب الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران.

ولم تشارك الولايات المتحدة في الاجتماع الافتراضي، الذي عُقد بعد أن أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن تأمين الممر المائي ليس مسؤولية أمريكا.

وانتقد ترامب أيضاً حلفاء أمريكا الأوروبيين لتقاعسهم عن دعم الحرب في إيران، وجدد تهديداته بسحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن المحادثات، التي ركزت على الوسائل السياسية والدبلوماسية بدلا من العسكرية، أظهرت "قوة عزمنا الدولي" لإعادة فتح المضيق.

وجاءت الدول الـ41 المشاركة من جميع القارات عدا القارة القطبية الجنوبية، وهو ما يعكس التداعيات العالمية للحرب التي أدت إلى نقص في الوقود والأسمدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق أبعد بكثير عن منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت كوبر في بداية الاجتماع: "لقد شهدنا إيران تختطف ممرا محليا دوليا لاحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة"، وأضافت أن الارتفاعات "غير المبررة" في أسعار النفط والغذاء "تضر بالأسر والشركات في كل ركن من أركان العالم".