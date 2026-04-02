أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدف شركة أمازون في البحرين، ردا على اغتيالات نفذها العدو الأمريكي الإسرائيلي ضد مسؤولين ومدنيين إيرانيين أمس.

وقال الحرس الثوري، في بيان اليوم الخميس، إنهم تمكنوا من استهداف 7 قواعد جوية تابعة للقوات الأمريكية والإسرائيلية.

وأوضح الحرس الثوري، أن الموجة 90 من عملية الوعد الصادق 4، مستمرة حتى تحدث تأثيرا في أسواق الأسهم والنفط.

وفي وقت سابق، قال الحرس الثوري، أن الموجة 90 جاء ردا مباشرا على استهداف صناعات الحديد والصلب الإيرانية وسقوط ضحايا من العمال.

وأكد الحرس الثوري، أن القوات الجوفضائية والبحرية التابعة له نفذت عملية مشتركة بالصواريخ والمسيّرات تحت رمز "يا من هو شديد العقاب"، طالت أهدافا استراتيجية.