قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

بالصور- محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح قاطرات الإنقاذ البحري التابعة للهيئة في تعويم سفينة الصب "XIN TAIN YUAN"، بعد جنوحها نتيجة عطل فني بدفة السفينة، خلال عبورها القناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها من الدنمارك إلى سنغافورة.

وأوضح أن السفينة، التي ترفع علم بنما، يبلغ طولها 225 مترًا، وعرضها 32.2 متر، بحمولة إجمالية قدرها 41 ألف طن.

تدخل فوري لتأمين الملاحة

أكد رئيس الهيئة أنه فور تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي بلاغًا بجنوح السفينة عند الكيلو 87 (ترقيم القناة)، تم الدفع بأربع قاطرات تابعة للهيئة لتنفيذ أعمال الشد اللازمة، وإعادة تعويم السفينة في أسرع وقت ممكن.

انتهاء الأزمة خلال ساعات

أشار إلى نجاح القاطرات في التعامل مع الموقف الطارئ، حيث تم تعويم السفينة واستعدالها بالكامل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، مع تأمينها خلال الإبحار إلى منطقة البحيرات الكبرى، بعد تمكن طاقمها من إصلاح العطل الفني.

تنسيق كامل بين إدارات الهيئة

أوضح أن عملية التعويم تمت وفق خطة دقيقة وضعتها لجنة إدارة الأزمة، بالتنسيق مع إدارات التحركات والترسانات وفريق الإنقاذ البحري، بما ضمن سلامة السفينة وخروجها من المجرى الملاحي بأمان.

مشاركة مميزة للقاطرة «عزم 2»

أشاد رئيس الهيئة بمشاركة القاطرة «عزم 2»، إحدى أحدث قاطرات الأسطول بقوة شد 90 طنًا، والتي شاركت لأول مرة في عمليات الإنقاذ، وقدمت أداءً متميزًا في التعامل مع الحادث.

انتظام الملاحة وعدم تأثر القناة

طمأن الفريق أسامة ربيع إلى أن حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الجنوب لم تتأثر، مؤكدًا انتظام عبور قافلة الشمال فور وصول السفينة إلى البحيرات الكبرى لإجراء الفحوصات الفنية، على أن تستأنف السفينة رحلتها بنهاية القافلة.

جاهزية كاملة لإدارة الطوارئ

أكد رئيس الهيئة جاهزية قناة السويس للتعامل مع مختلف الطوارئ الملاحية بكفاءة عالية، مشيدًا بجهود فرق العمل ولجنة إدارة الأزمة في التعامل الاحترافي مع الموقف.