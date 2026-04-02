إعلام عبري: دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب الكبرى والضفة الغربية.. فيديو
كتب : وكالات
هجمات صاروخية إيرانية
أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه إطلاق صفارات الإنذار في كرميئيل ومناطق بالجليل الأعلى إثر رصد صواريخ من لبنان وإيران.
תיעוד: נפילה בעיר במרכז בעקבות השיגור מאיראן— כאן חדשות (@kann_news) April 2, 2026
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إنه إطلاق إنذار مبكر إثر رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه القدس وتل أبيب الكبرى.
وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سقط ذخائر صاروخية في مواقع عدة بمنطقة تل أبيب الكبرى، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات ضخمة في منطقة تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة غرب الضفة الغربية.
وأِشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى وجود بلاغات أولية عن سقوط ذخائر صاروخية في بيتح تيكفا شرق تل أبيب.
ومن جانبها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن الصاروخ الذي أطلق من إيران كان يحمل رأسا عنقوديا.