أبو الدهب: "الأهلي عنده فرقتين متكاملين"

كتب- نهى خورشيد:

شدّد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق والمحلل الكروي، على جاهزية الفريق الأحمر للموسم الجديد.

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: "من وجهة نظري، الأهلي يمتلك فريقين متكاملين، والدليل أن خوسيه ريبيرو دفع بتشكيلين مختلفين في المباراتين الوديتين أمام بتروجت ومنتخب الشباب، دون أن يظهر فارق كبير في المستوى"

وأضاف: "اللاعب البديل في الأهلي لا يقل فنيًا عن الأساسي، وهذه ميزة تمنح الفريق أريحية كبيرة في التعامل مع ضغط المباريات".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي هو المرشح الأقوى لحصد لقب الدوري الممتاز في الموسم المقبل، في ظل الإمكانات الفنية والبدنية التي يتمتع بها الفريق