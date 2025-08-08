مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

أبو الدهب: "الأهلي عنده فرقتين متكاملين"

02:33 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (5)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (4)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (2)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (19)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (17)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (18)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (20)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (16)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (15)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (14)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (13)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (6) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (1) (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (1) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

شدّد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق والمحلل الكروي، على جاهزية الفريق الأحمر للموسم الجديد.

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: "من وجهة نظري، الأهلي يمتلك فريقين متكاملين، والدليل أن خوسيه ريبيرو دفع بتشكيلين مختلفين في المباراتين الوديتين أمام بتروجت ومنتخب الشباب، دون أن يظهر فارق كبير في المستوى"

وأضاف: "اللاعب البديل في الأهلي لا يقل فنيًا عن الأساسي، وهذه ميزة تمنح الفريق أريحية كبيرة في التعامل مع ضغط المباريات".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي هو المرشح الأقوى لحصد لقب الدوري الممتاز في الموسم المقبل، في ظل الإمكانات الفنية والبدنية التي يتمتع بها الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي محمود أبو الدهب أخبار الأهلي الأهلي اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟