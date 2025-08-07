مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

31 لاعباً على رأس قائمة بيراميدز المحلية للموسم الجديد

09:22 م الخميس 07 أغسطس 2025
كتب -نهى خورشيد

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الخميس قائمته المحلية النهائية للموسم الكروي الجديد، وذلك عقب غلق باب القيد المحلي، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز، حيث يفتتح الفريق مشواره بمواجهة وادي دجلة غداً الجمعة.

وشهدت القائمة تدعيمات ملحوظة، أبرزها استعادة الثلاثي المعار: محمد رضا بوبو، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، وعبد الرحمن جودة، إلى جانب التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد هم: محمود جاد حارس مرمى إنبي السابق، المهاجم البرازيلي إيفرتون داسيلفا، وصانع الألعاب مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

وضمت القائمة 31 لاعباً، يتقدمهم الحارس الدولي أحمد الشناوي، وقائد خط الدفاع علي جبر، ونجما الوسط بلاتي توريه ورمضان صبحي، إضافة إلى صفقات الصيف الثلاثة وهم محمود جاد، زيكو، إيفرتون.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية قائمة بيراميدز المحلية مع أرقام كل لاعب..

أحمد الشناوي 1
محمود مرعي 3
أحمد سامي 4
علي جبر 5
أسامة جلال 6
يوسف إبراهيم (أوباما) 7
بلاتي توريه 8
فيستون ماييلي 9
رمضان صبحي 10
مصطفى فتحي 11
أحمد توفيق 12
محمود عبد العاطي (دونجا) 13
مهند لاشين 14
محمد الشيبي 15
محمود عبد الحفيظ (زلاكة) 17
وليد الكرتي 18
مروان حمدي 19
عبد الرحمن مجدي 20
محمد حمدي 21
شريف إكرامي 22
أحمد عاطف قطة 23
طارق علاء 24
محمد الجباس (دودو) 26
محمود جاد 28
كريم حافظ 29
مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) 30
إيفرتون داسيلفا 32
عبد الرحمن جودة 34
محمد رضا (بوبو) 77
زياد هيثم 99

