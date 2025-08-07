كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتعاون مع المدير الرياضي جون إدوارد، تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديراً للتعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل داخل النادي.

وكان إسماعيل باشر مهامه بالفعل منذ انطلاق الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن الإعلان الرسمي عن توليه المنصب جاء بعد الانتهاء من كافة التعاقدات والملفات الخاصة بالانتقالات.

ولعب عبد الرحمن إسماعيل دوراً محورياً خلال الفترة الماضية في حسم عدد من صفقات الفريق الجديدة، إلى جانب جهوده الواضحة في إدارة ملف تسويق اللاعبين الذين غادروا الفريق، بما يتوافق مع رؤية الجهاز الفني واحتياجات المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري، بمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها على ستاد السويس.