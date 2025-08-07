كتب - نهى خورشيد

كشف خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق ومنتخب مصر، مفاجأة جديدة بخصوص جون إدوارد المدير الرياضي الحالي بالقلعة البيضاء.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" على فكرة جون إدوارد وكيل أكثر من لاعب في النادي الأهلى".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لافتتاح مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها على ستاد السويس.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.