مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

"تخص الأهلى".. خالد الغندور يكشف مفاجأة جديدة عن جون إدوارد

06:54 م الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 9 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 9 صورة
    خالد الغندور 2
  • عرض 9 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 9 صورة
    خالد الغندور 1
  • عرض 9 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 9 صورة
    جون إدوارد
  • عرض 9 صورة
    جون إدوارد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

كشف خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق ومنتخب مصر، مفاجأة جديدة بخصوص جون إدوارد المدير الرياضي الحالي بالقلعة البيضاء.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" على فكرة جون إدوارد وكيل أكثر من لاعب في النادي الأهلى".

الغندور يكشف مفأجاة بخصوص جون إدوارد

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لافتتاح مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها على ستاد السويس.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور ون إدوارد لزمالك لأهلى لنادي الأهلى لدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل| حادث أتوبيس الكريمات.. نقل المصابين للمستشفى وأوناش لرفع آثار الحطام