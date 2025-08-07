كتب- محمد خيري:

كشف خبير اللوائح، عامر العمايرة، أولى أزمات نادي الزمالك، مع صفقة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا.

وأعلن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، التعاقد بشكل رسمي مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، وتم قيده في قائمة الفريق.

وكتب عامر العمايرة على صفحته الشخصية عبر منصة "إكس": "نادي ألكسندريا الأوكراني يعلن أن صفقة إنتقال لاعبه إلى الزمالك بلغت 1 مليون و 800 ألف يورو، بالإضافة إلى البونص".

وأضاف: "فهل يصدر نادى الزمالك بيان يكذب الصفحة الرسمية لنادى ألكسندريا على انستجرام، والتى تقول عكس مصدر الزمالك وأن الصفقة بـ 600 ألف فقط".

وكشف نادي أوليكساندريا الأوكراني، حول القيمة المالية لانتقال لاعبه البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب النادي الأوكراني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "تم التوصل إلى اتفاق بين نادي أوليكساندريا الأوكراني ونادي الزمالك المصري بشأن الانتقال الكامل للاعب خط الوسط خوان ألفينا بيزيرا، وبلغت قيمة الصفقة مليون و800 ألف يورو + مكافآت".

وأوضح النادي: "خوان بيزيرا شارك لأول مرة بقميص نادينا في 22 سبتمبر 2023، في مباراة على أرضنا ضد تشورنومورتس أوديسا (1-5)، إجمالًا، خاض 38 مباراة في الدوري الأوكراني، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، كما شارك في مباراتين في كأس أوكرانيا ومباراتين في دوري المؤتمر الأوروبي".