"بلغته".. رئيس اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد انتهاء مشوار أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

03:35 م 18/01/2026 تعديل في 04:00 م
شدد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، على استمرار حسام حسن وجهازه الفني في قيادة المنتخب الوطني، خلال مشوار التحضير لكأس العالم 2026، مؤكدًا أن مجلس الإدارة مستمر في دعم المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

وفشل المنتخب الوطني في التتويج بالميدالية البرونزية، بعد خسارته أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على ملعب محمد الخامس.

وقال أبو ريدة في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور": "قبل سفرنا إلى المغرب، أبلغت حسام حسن وإبراهيم حسن بكامل دعمنا للجهاز الفني، ولا توجد أي أزمات. على العكس، رأيت اجتهادًا من الجهاز الفني وجميع اللاعبين من أجل بلدنا، وأشكر كل اللاعبين الذين كانوا يتمنون الوصول إلى النهائي، لكن هذه هي كرة القدم."

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: "أدعو الجميع للوقوف خلف الجهاز الفني واللاعبين من أجل بناء منتخب قوي قبل كأس العالم 2026. سنقوم بكل المطلوب من مباريات ودية ومعسكرات، والباقي على ربنا."

حسام حسن منتخب مصر اتحاد الكرة مصير حسام حسن

