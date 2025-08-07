عقد ثلاثي.. مصدر يكشف لمصراوي مصير حامد حمدان مع الزمالك

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مقرب من الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجيت، مصير اللاعب مع الزمالك بعد غلق باب الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حامد حمدان سينتقل إلى الزمالك في يناير المقبل، وسيتم توقيع عقود ثلاثية بين إدارة بتروجيت واللاعب وجون إدوارد خلال الأيام المقبلة."

وفشل انتقال حامد حمدان إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية بسبب رفض إدارة بتروجيت بيع اللاعب.

وكان اللاعب وعائلته قد أبدوا رغبتهم في انتقاله إلى الزمالك، وقال رامي، شقيق اللاعب، في تصريحات تلفزيونية: "أخي يعيش حالة نفسية سيئة بسبب تعثر انتقاله إلى الزمالك، فهو لا ينام بسبب القلق والتوتر."

