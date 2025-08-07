مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

عقد ثلاثي.. مصدر يكشف لمصراوي مصير حامد حمدان مع الزمالك

01:34 م الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان مع بتروجيت
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان مع بتروجيت
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان مع بتروجيت
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مقرب من الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجيت، مصير اللاعب مع الزمالك بعد غلق باب الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حامد حمدان سينتقل إلى الزمالك في يناير المقبل، وسيتم توقيع عقود ثلاثية بين إدارة بتروجيت واللاعب وجون إدوارد خلال الأيام المقبلة."

وفشل انتقال حامد حمدان إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية بسبب رفض إدارة بتروجيت بيع اللاعب.

وكان اللاعب وعائلته قد أبدوا رغبتهم في انتقاله إلى الزمالك، وقال رامي، شقيق اللاعب، في تصريحات تلفزيونية: "أخي يعيش حالة نفسية سيئة بسبب تعثر انتقاله إلى الزمالك، فهو لا ينام بسبب القلق والتوتر."

اقرأ أيضًا:

كيف أثرت صفقات الزمالك الجديدة على الفريق تسويقيا؟

3 لاعبين فلسطينيين يزينون قائمة الزمالك في الموسم الجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حامد حمدان الزمالك انتقال حامد حمدان إلى الزمالك مصير حامد حمدان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم