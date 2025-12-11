مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

- -
16:30

سوريا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

بازل

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

6 ماتشات.. مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

كتب - محمد عبد السلام:

06:03 ص 11/12/2025

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، بداية الجولة الخامسة عشر في دوري المحترفين المصري "الدرجة الثانية"، وتقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء الترسانة أمام طنطا، بينما يواجه فريق بروكسي فريق مسار.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

راية الرياضي ضد بترول أسيوط - 2:30 مساء

الترسانة ضد طنطا - 2:30 مساء

لافيينا ضد أبوقير للأسمدة - 2:30 مساء

المصرية للاتصالات ضد الانتاج الحربي - 2:30 مساء

ديروط ضد السكة الحديد - 2:30 مساء

بروكسي ضد مسار - 2:30 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات دوري المحترفين دوري المحترفين اليوم الترسانة ضد طنطا بروكسي ضد مسار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى