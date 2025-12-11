6 ماتشات.. مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

تنطلق اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، بداية الجولة الخامسة عشر في دوري المحترفين المصري "الدرجة الثانية"، وتقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء الترسانة أمام طنطا، بينما يواجه فريق بروكسي فريق مسار.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

راية الرياضي ضد بترول أسيوط - 2:30 مساء

الترسانة ضد طنطا - 2:30 مساء

لافيينا ضد أبوقير للأسمدة - 2:30 مساء

المصرية للاتصالات ضد الانتاج الحربي - 2:30 مساء

ديروط ضد السكة الحديد - 2:30 مساء

بروكسي ضد مسار - 2:30 مساء