أكسيوس: أوكرانيا قدّمت لواشنطن ردًا مفصلًا على خطة السلام الأمريكية

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أوكرانيين، إن كييف قدّمت ردا مفصلا على أحدث مسودة لخطة السلام الأوكرانية.

وتأتي الخطوة الأخيرة، بعد ضغوط متزايدة مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ لقبول خطة السلام المكونة من 20 نقطة بسرعة، والتي تتضمن تنازلات إقليمية كبيرة لصالح روسيا.

وذكر المسؤولون، أن مستشار الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، أرسل الرد إلى صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وكشف مسؤول أوكراني، أن رد كييف يتضمن تعديلات مقترحة لجعل الخطة قابلة للتنفيذ.

وجاء الرد الأوكراني إلى واشنطن بعد عدة أيام من المشاورات مع حلفائها الأوروبيين، وخاصة قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأوضح المسؤول الأوكراني، أن الرد يتضمن أفكارا جديدة بشأن كيفية حل النقاط العالقة مثل الأراضي ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى اتصالا هاتفيا مع قادة الدول الأوروبية الثلاث يوم أمس الأربعاء، وسط توترات بشأن خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب بعد الاتصال: "ناقشنا مسألة أوكرانيا بعبارات حادة. سنرى ما سيحدث".

وأشار مسؤول أوكراني، إلى أن من المتوقع أن يعقد كبار المسؤولين العسكريين من الولايات المتحدة وأوكرانيا اجتماعا افتراضيا اليوم الخميس؛ لمواصلة مناقشاتهم حول أجزاء محددة في خطة السلام الأمريكية.