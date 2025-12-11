محافظ البحيرة: انتظام فتح اللجان في ثانِ أيام انتخابات النواب

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتظام فتح اللجان الانتخابية في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب، مع بدء استقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحًا بجميع المراكز والمدن والقرى، عقب وصول السادة المستشارين وأعضاء اللجان إلى المقار الانتخابية.

وتابعت الدكتورة جاكلين عازر، سير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، عبر الربط اللحظي مع رؤساء الوحدات المحلية من خلال الفيديو كونفرانس، والتنسيق المستمر مع مديرية الأمن لتأمين المقار وتيسير حركة دخول وخروج المواطنين.

وتُجرى الانتخابات داخل أربع دوائر انتخابية بالمحافظة تشمل: الدائرة الرابعة (رشيد – المحمودية – الرحمانية)، والدائرة الخامسة (حوش عيسى)، والدائرة السادسة (الدلنجات)، والدائرة التاسعة (كوم حمادة – بدر)، وذلك داخل 271 مقرًا انتخابيًا يضم 300 لجنة فرعية تستقبل مليون و515 ألفًا و410 ناخب وناخبة.

وشهدت اللجان منذ الصباح توافدًا ملحوظًا من المواطنين، وسط توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم لضمان ممارسة حقهم الدستوري في بيئة آمنة ومنظمة.

وأكدت محافظ البحيرة التزام الأجهزة التنفيذية بالحياد والشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، داعية المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم.