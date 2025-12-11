ارتفاع حصيلة قتلى الجنود التايلانديين جراء اشتباكات حدودية مع كمبوديا



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، اليوم الخميس، مقتل 9 جنود تايلانديين هذا الأسبوع في الاشتباكات الحدودية التي اندلعت مجددا مع كمبوديا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التايلاندية سوراسانت كونجسيري: "بلغ إجمالي عدد القتلى من العسكريين حتى الآن 9، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 120 آخرين".

يأتي ذلك فيما وجهت كمبوديا نداء إلى مجلس الأمن مطالبة إياه بالضغط على الجيش التايلاندي لـ"وقف فوري لجميع الهجمات" وإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة لتقييم الوضع على الأرض، وذلك وفق رسالة بعث بها سفيرها لدى الأمم المتحدة إلى رئاسة المجلس.

وجاء في الرسالة، أن أحدث العمليات العسكرية التايلاندية تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

كان النزاع بين الجارين في جنوب شرق آسيا، الذي شهد هدوءًا نسبيًا في الأسابيع الماضية، قد اشتعل مجددا الأسبوع الماضي.

ومنذ يوم الأحد، تبادل الطرفان الاتهامات حول الطرف الذي بدأ خرق وقف إطلاق النار القائم على امتداد حدودهما المشتركة البالغة 800 كيلومتر.

وأسفرت الاشتباكات المستمرة منذ ذلك الحين عن سقوط عدة قتلى وتشريد أكثر من 500 ألف شخص، وفقا للعربية.