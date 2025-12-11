مباريات الأمس
قبل بداية الجولة 15.. جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

كتب - محمد عبد السلام:

05:37 ص 11/12/2025

قبل بداية الجولة 15.. جدول ترتيب دوري المحترفين ال

تنطلق اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في دوري المحترفين المصري.

وانتهت الجولة السابقة في الدوري بتصدر فريق أبوقير للأسمدة جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، يلاحقة فريق القناة في المركز الثاني بنفس النقاط لكن أبو قير للأسمدة يتفوق بفارق الأهداف.

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

1- أبوقير للأسمدة - 27 نقطة

2- القناة - 27 نقطة

3- بترول أسيوط - 26 نقطة

4- مسار - 23 نقطة

5- المصرية للاتصالات - 23 نقطة

6- بروكسي - 22 نقطة

7- لافيينا - 21 نقطة

8- المنصورة - 21 نقطة

9- الداخلية - 19 نقطة

10- مالية كفر الزيات - 18 نقطة

11- أسوان - 17 نقطة

12- الترسانة - 17 نقطة

13- راية الرياضي - 15 نقطة

14- ديروط - 14 نقطة

15- الإنتاج الحربي - 13 نقطة

16- السكة الحديد - 12 نقاط

17- طنطا - 10 نقاط

18- بلدية المحلة - 6 نقاط

دوري المحترفين المصري أبوقير للأسمدة القناة بترول أسيوط لافيينا

