انتظمت العملية التصويتية داخل لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا، لليوم الثاني على التوالي في خمسة دوائر انتخابية.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً قبل إغلاق باب التصويت وبدء أعمال الفرز والحصر العددي.

وكانت شهدت العملية الانتخابية بالمنيا في اليوم الأول إقبالاً ملحوظاً في القرى وسط تواجد أمني مشدد أمام جميع اللجان لتأمين دخول وخروج الناخبين.

وتجرى انتخابات النواب بالمنيا في الدوائر التي ألغيت نتائجها في المرة السابقة، وهي دوائر ( مركز وبندر المنيا - مغاغة والعدوة وبني مزار - أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس ).

وجهزت محافظة المنيا 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية، للانتخابات لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.