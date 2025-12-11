ماذا ينتظر خوان بيزيرا بعد واقعة كهرباء الإسماعيلية؟.. مصدر يوضح

أكد نادي الزمالك أنه لا توجد نية لتوقيع أي عقوبة على اللاعب خوان بيزيرا بعد اعتراضه على التغيير خلال مباراة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية، التي أقيمت الثلاثاء.

خوان بيزيرا قد انفعل بشكل واضح بعد خروجه من المباراة الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية، حيث رفض الجلوس على مقاعد البدلاء وخلع قميص الفريق متجهًا مباشرة إلى غرفة الملابس، في تصرف أثار جدلاً واسعًا بين الجماهير.

وقال مصدر داخل النادي الأبيض في تصريحات خاصة إن الجهاز الفني يرى أن ما حدث من بيزيرا كان مجرد نرفزة ملعب وغضب طبيعي عقب استبداله في الدقيقة 72 من الشوط الثاني، مؤكدًا أن اللاعب ملتزم عادةً ولا يميل للخروج عن النص.

وأضاف المصدر أن هناك تحذيرات للاعب من جانب الجهاز الفني، لتجنب تكرار هذه التصرفات، لكنها لم تصل إلى حد العقوبة، نظرًا لالتزامه الكبير داخل الملعب وخارجها.

وتعادل فريق الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية بثلاثية لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب بطولة كأس عاصمة مصر.