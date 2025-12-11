مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

- -
16:30

سوريا

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

روما

جميع المباريات

إعلان

ماذا ينتظر خوان بيزيرا بعد واقعة كهرباء الإسماعيلية؟.. مصدر يوضح

كتب : محمد خيري

09:04 ص 11/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    انعال بيزيرا بعد خروجه من مباراة كهرباء الإسماعيليى
  • عرض 11 صورة
    انعال بيزيرا بعد خروجه من مباراة كهرباء الإسماعيليى
  • عرض 11 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (1)
  • عرض 11 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (3)
  • عرض 11 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (4)
  • عرض 11 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (2)
  • عرض 11 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (2)
  • عرض 11 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (5)
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد نادي الزمالك أنه لا توجد نية لتوقيع أي عقوبة على اللاعب خوان بيزيرا بعد اعتراضه على التغيير خلال مباراة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية، التي أقيمت الثلاثاء.

خوان بيزيرا قد انفعل بشكل واضح بعد خروجه من المباراة الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية، حيث رفض الجلوس على مقاعد البدلاء وخلع قميص الفريق متجهًا مباشرة إلى غرفة الملابس، في تصرف أثار جدلاً واسعًا بين الجماهير.

وقال مصدر داخل النادي الأبيض في تصريحات خاصة إن الجهاز الفني يرى أن ما حدث من بيزيرا كان مجرد نرفزة ملعب وغضب طبيعي عقب استبداله في الدقيقة 72 من الشوط الثاني، مؤكدًا أن اللاعب ملتزم عادةً ولا يميل للخروج عن النص.

وأضاف المصدر أن هناك تحذيرات للاعب من جانب الجهاز الفني، لتجنب تكرار هذه التصرفات، لكنها لم تصل إلى حد العقوبة، نظرًا لالتزامه الكبير داخل الملعب وخارجها.

وتعادل فريق الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية بثلاثية لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب بطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك خوان بيزيرا أخبار الزمالك نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قرار الفيدرالي.. سعر الذهب بمصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس
أمطار ورياح وبرودة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس