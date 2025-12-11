

كتب- صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنح مركز كرداسة حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو"، والتي انتهت بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس سنتين مع الشغل، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه كريم سعيد أمين.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمين — أحمد وسلمى وشهد وحسن — تعمدوا ترويع المجني عليه وإلقاء الرعب في نفسه، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، مما أدى إلى تكدير أمنه وسكينته والإخلال بالسلم العام.

كما تبين للمحكمة تواجد المتهمين في مكان عام وهم في حالة سكر بيّن، وتوجيههم سبابًا للمجني عليه، ليصدر الحكم بحبسهم سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

كما عاقبت المحكمة المتهم أحمد عاطف بالحبس ستة أشهر عن تهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء تجاه الطفلة "همسة" في الطريق العام، إلى جانب حبسه ستة أشهر أخرى وتغريمه 10 آلاف جنيه لإحداث إصابة المجني عليه كريم، وإتلاف سيارته، ومشاركته باقي المتهمين في التعرض له عبر إيحاءات وأفعال جنسية صدرت من المتهمتين.

وانتهت المحكمة إلى براءة المتهم الخامس، مصور الفيديو، من اتهامات إحداث إصابة المتهم الأول وإتلاف سيارته، لعدم كفاية الأدلة بحقه.

وألزمت المحكمة المتهمين الأربعة الأوائل بسداد مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني، إلى جانب المصاريف المدنية و50 جنيهًا أتعاب محاماة.

وجاء في الحيثيات، أن الوقائع المؤثمة جرت في 2 أكتوبر 2025، وشملت استعراض القوة والسب العلني والتواجد في حالة سكر، إضافة إلى ارتكاب المتهم الأول فعلًا مخلًا بالحياء وحيازته أداة "رافع سيارة" استخدمت في الاعتداء.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين أحدثوا عمدًا إصابات بالمجني عليه وأتلفوا سيارته رقم (أ ص ف/8748)، بينما انتهت الأدلة إلى عدم إدانة المتهم الخامس عن الاتهامات المنسوبة إليه، ما دفع المحكمة للقضاء ببراءته.