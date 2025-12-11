أثار عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، الجدل بعد ظهوره في برنامج للتحديات عبر قناة "الكأس"، عقب ساعات من توديع الفراعنة لبطولة كأس العرب من الدور الأول، بالهزيمة من الأردن بثلاثية نظيفة.

وظهر عصام الحضري رفقة محمد بركات، في الحلقة الأولى من برنامج "تحدي الـ30" المذاع عبر فضائية "الكأس"، مما تسبب في موجة غضب بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الثنائي كانا يضحكان.

ويعيد هذا الموقف الأذهان إلى سلسلة من الأزمات المتتالية، كان بطلها الحضري، إذ أن الموقف الأشهر في تاريخه، هروبه من الأهلي للاحتراف مع سيون السويسري، عقب التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2008.

وثاني أزماته، حدثت خلال وجوده في وادي دجلة، عندما اعتدى على زميله بالفريق، خالد وليد، قبل ساعات من مباراة الأهلي، ليقرر الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو، توقيع غرامة مالية عليه واستبعاده من اللقاء.

وكانت أحدث أزمات الحضري، في 2023، عندما أعلن الاتحاد السوري، انضمامه إلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر، وكان الحضري مدربا لحراس مرمى منتخب مصر الأولمبي في ذلك التوقيت.

وذكر الحضري في بيان رسمي، أنه تواصل مع محمد بركات، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، وأبلغه بقراره.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة، في ذلك الوقت، معاقبة الحضري، وقال في بيان رسمي: "قبلنا اعتذار عصام الحضرى عن عدم استكمال مهمته، ولن نقوم بالتعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لم يخطر الحضري، محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السورى من قريب أو بعيد رغم علمه بأن المنتخب مُقبل علي مباراتين مصيريتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا لتحت 23 عاما في شهر مارس المقبل".

واختتم بيان الاتحاد: "هذا الأمر يدفع الاتحاد المصرى لمخاطبة نظيره السورى مستنكرا الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة، ويؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم على أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطنى جديد لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى خلفا للحضرى".