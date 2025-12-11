الاستقالات جاهزة.. كيف يستعد مجلس الزمالك لقرار الأرض البديلة؟

يترقب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تطورات أزمة أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر، بعد سحبها من جانب وزارة الإسكان.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن مجلس إدارة نادي الزمالك بالإجماع، يرفض أي مقترحات تتعلق بالحصول على أرض بديلة عن أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا تمسكه الكامل بعودة الأرض الأصلية وتعويض النادي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة توقف الأعمال عليها.

وشدد المصدر أن مجلس الإدارة جاهز لتقديم استقالة جماعية في حال عدم حل الأزمة وعودة الأرض للنادي، مؤكدًا أن الملف يمثل أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على مستقبل الموارد المالية والبنية التحتية والإنشاءات الخاصة بالقلعة البيضاء.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علق على أزمة أرض الزمالك، قائلًا:" الإعلان عن نهاية أزمة أرض الزمالك وحل جذري لهذا الإشكال قريبًا جدًا، مؤكدا أن الدولة لن تترك أي مؤسسة رياضية كبرى لضرر.