مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي

يونج بويز

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

روما

جميع المباريات

إعلان

الاستقالات جاهزة.. كيف يستعد مجلس الزمالك لقرار الأرض البديلة؟

كتب : محمد خيري

09:44 ص 11/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر
  • عرض 10 صورة
    أزمة أرض الزمالك بأكتوبر.. جلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي
  • عرض 10 صورة
    أرض الزمالك
  • عرض 10 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 10 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 10 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تطورات أزمة أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر، بعد سحبها من جانب وزارة الإسكان.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن مجلس إدارة نادي الزمالك بالإجماع، يرفض أي مقترحات تتعلق بالحصول على أرض بديلة عن أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا تمسكه الكامل بعودة الأرض الأصلية وتعويض النادي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة توقف الأعمال عليها.

وشدد المصدر أن مجلس الإدارة جاهز لتقديم استقالة جماعية في حال عدم حل الأزمة وعودة الأرض للنادي، مؤكدًا أن الملف يمثل أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على مستقبل الموارد المالية والبنية التحتية والإنشاءات الخاصة بالقلعة البيضاء.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علق على أزمة أرض الزمالك، قائلًا:" الإعلان عن نهاية أزمة أرض الزمالك وحل جذري لهذا الإشكال قريبًا جدًا، مؤكدا أن الدولة لن تترك أي مؤسسة رياضية كبرى لضرر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أرض الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك مجلس الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قرار الفيدرالي.. سعر الذهب بمصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس
أمطار ورياح وبرودة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس