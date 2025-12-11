"قبل 6 أشهر".. سر الخلاف بين حلمي طولان ورابطة الأندية

فجر محمد بركات، نجم منتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن الخلاف بين حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني، الذي ودع كأس العرب من دور المجموعات، ورئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب.

وكانت رابطة الأندية، رفضت تأجيل مباراتي بيراميدز ضد بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية بالدوري المصري، للسماح للاعبي الأرزق بالانضمام إلى قائمة منتخب مصر الثاني في كأس العرب.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج "المجلس" على قناة "الكأس" القطرية: "لدينا مشكلة بعد التنسيق بين كابتن حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني وكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر الأول، لا يوجد حبل ود بينهما، وهذا لا يصح، هل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لم يتواصل مع أحمد دياب لطلب تأجيل مباراتي بيراميدز وانضمام لاعبي الفريق إلى معسكر حلمي طولان؟ بكل تأكيد تواصل".

وأضاف: "لكن الرابطة مصممة، وهذا يجعلني أقول إن حلمي طولان كان أدلى بتصريح هاجم فيه الأستاذ أحمد دياب، منذ فترة، وهذا سبب الخلاف وكله على حساب مصلحة المنتخب".

مقطع الفيديو المتسبب في الخلاف بين حلمي طولان ورابطة الأندية

قبل 6 أشهر، انتقد حلمي طولان، قرار رابطة الأندية بشأن إلغاء الهبوط في الموسم السابق من الدوري المصري، وقال في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "ما يحدث مهازل من ضمن مهازل الرابطة، الرابطة تفسر على كيفها، ولها الحق في تفسير ما تراه دون الرجوع لأحد، مع أن الدستور يكفل للمواطن حق التقاضي لأعلى الدرجات فالرابطة منعت هذا في المادة 63 من اللائحة".

وأضاف: "عمري ما شوفت كده، هؤلاء يديرون كيف؟ هل لا يوجد غير أحمد دياب؟ هل مصر ليس بها أي كوادر رياضية؟، نحترم الجميع لكننا نتحدث عن إدارة الكلية، نختلف معهم كليا ولا يصح استمرارهم".