اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور

نجحت الجهات المعنية بمحافظة الشرقية في إنهاء حالة الرعب التي سيطرت على أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، وذلك بـاصطياد تمساح المصرف الذي ظل يثير فزع السكان لمدة أسبوع.

وأكد مصدر أمني لـ"مصراوي"، أنه بعد عمليات تمشيط مكثفة، تمكنت اللجان المختصة من الإمساك بتمساح واحد فقط، مبددةً بذلك مخاوف الأهالي وترقبهم.

وكانت قرية الزوامل وعزبة السدرة الهادئة تحولت مؤخرًا، إلى بؤرة قلق وترقُّب، بعدما لاحظ الأهالي وجود أجسام غريبة في مياه المصرف الذي يمر بين المنازل والطرق المؤدية للمدارس.

ومع توثيق الأهالي لظهور تماسيح بأطوال تتجاوز المتر، وزيادة الشكوك بعد اختفاء بقرة نافقة في المصرف، تصاعد الذعر، وأشار الأهالي إلى أن التماسيح ظهرت على الطرق المؤدية للمدارس، ما دفع الأسر لتغيير مسار أبنائهم خوفاً على سلامتهم.

بدورها، تحركت الجهات المعنية بتوجيهات من محافظ الشرقية ومدير الأمن، وتحوّل المصرف إلى مسرح لعمليات تمشيط مكثفة بمشاركة لجان من جهاز شؤون البيئة ومديرية الطب البيطري.

كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص المجرى المائي، ولضمان احترافية التعامل، وصل فريق متخصص من وحدة صيد التماسيح بمحافظة أسوان، وهي الجهة الأكثر خبرة، لبدء عملية التمشيط والاصطياد.

طبق الفريق خطة محكمة اعتمدت على تحليل مسارات المياه وطبيعة الطمي، ونصب الشباك (العزل) على ضفتي المصرف، والمرور بالقارب لتحريك المياه وإجبار التمساح على الخروج.

واستمر البحث نحو أسبوع، وسط شكوك الأهالي بوجود "أسرة كاملة" من التماسيح نظرًا لتفاوت الأحجام. إلا أن الجهات المختصة أكدت وجود تمساح واحد فقط تم اصطياده والسيطرة عليه، ليعود الهدوء والطمأنينة مرة أخرى لقرية الزوامل.

