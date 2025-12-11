وفاة رضيعة بسبب البرد في غزة.. والأونروا: تحذّر من مخاطر صحية

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيان، الخميس، إن الشوارع المغمورة بالمياه والخيام المبتلة تزيد من سوء الأوضاع المعيشية المتردية في قطاع غزة.

وحذّرت الأونروا، من أن البرد والاكتظاظ وانعدام النظافة في قطاع غزة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض والعدوى، مؤكدة على ضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية لمساعدة العائلات في قطاع غزة على مواجهة الشتاء بأمان وكرامة.

وأعلن الدفاع المدني بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إخلاء 14 خيمة غمرتها مياه الأمطار في مناطق متفرقة من مواصي خان يونس، لافتا إلى أنه تلقى أكثر من 2500 نداء استغاثة خلال 24 ساعة بسبب المنخفض الجوي.

وأفادت مصادر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، بوفاة الرضيعة رهف أبو جزر البالغة من العمر 8 أشهر في خان يونس بسبب البرد.

وأشار رئيس بلدية غزة يحيى السراج، إلى أن المنخفض الجوي تسبب بارتفاع منسوب المياه وغرق مراكز إيواء وقطع طرق في القطاع، موضحا أن فرق الطوارئ عملت طوال الليل لإنقاذ المواطنين، لكنها واجهت صعوبات كبيرة بسبب غرق خيام وتضرر طرق رئيسية.

وحذّرت بلدية غزة من الموجة المقبلة للمنخفض الجوي، مؤكدة فقدان 85% من آلياتها بفعل تدمير الاحتلال، مشيرة إلى أن نقص الوقود وتدمير شبكات تصريف الأمطار يفاقمان الغرق في عدة مناطق قريبة من مراكز الإيواء.

وأكدت البلدية، على ضرورة إيجاد حلول جذرية عبر إدخال مواد البناء والآليات، منوهة إلى أن ما يجري حاليا هو إجراءات إنقاذ أولية فقط.