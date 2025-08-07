القاهرة - مصراوي

يترقّب عشاق الكرة المصرية انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث تنطلق أولى مبارياته يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس.

ويزداد البحث عبر محرك جوجل عن القنوات الرياضية لمتابعة المباريات، وتعد مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" من أبرز القنوات التي تحظى باهتمام عشاق الكرة المصرية، لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026

ولمتابعة جميع مباريات الدوري المصري التي تعرض عبر قنوات "أون تايم سبورت" المصرية، الناقلة الحصرية لمباريات الدوري الممتاز والبطولات المحلية، يمكنكم ضبط التردد التالي لقناة أون تايم سبورت:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6