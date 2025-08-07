مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026

07:39 ص الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (2) (1)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 19 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 19 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 19 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 19 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 19 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 19 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 19 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 19 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 19 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 19 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (5)
  • عرض 19 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (6)
  • عرض 19 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (6)
  • عرض 19 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

يترقّب عشاق الكرة المصرية انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث تنطلق أولى مبارياته يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس.

ويزداد البحث عبر محرك جوجل عن القنوات الرياضية لمتابعة المباريات، وتعد مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" من أبرز القنوات التي تحظى باهتمام عشاق الكرة المصرية، لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026

ولمتابعة جميع مباريات الدوري المصري التي تعرض عبر قنوات "أون تايم سبورت" المصرية، الناقلة الحصرية لمباريات الدوري الممتاز والبطولات المحلية، يمكنكم ضبط التردد التالي لقناة أون تايم سبورت:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري 2025-2026 تردد قناة أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري القناة الناقلة مباريات الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم