مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز

06:48 ص الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 18 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 18 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 18 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 18 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 18 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 18 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 18 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 18 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 18 صورة
    قميص الزمالك الجديد
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (5)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (2)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (4)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (1)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (6)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (6)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026، والذي ينطلق رسميًا يوم الجمعة 8 أغسطس، وسط استعدادات قوية من جميع الأندية.

ويستهل نادي الزمالك أول مبارياته أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ستاد هيئة قناة السويس.

وقد أنهى الزمالك موسمه الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما أنهى سيراميكا كليوباترا موسمه في المركز السادس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مباراة الزمالك موعد مباراة الزمالك أخبار الزمالك الزمالك اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل| حادث أتوبيس الكريمات.. نقل المصابين للمستشفى وأوناش لرفع آثار الحطام