موعد مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز

القاهرة - مصراوي

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026، والذي ينطلق رسميًا يوم الجمعة 8 أغسطس، وسط استعدادات قوية من جميع الأندية.

ويستهل نادي الزمالك أول مبارياته أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ستاد هيئة قناة السويس.

وقد أنهى الزمالك موسمه الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما أنهى سيراميكا كليوباترا موسمه في المركز السادس.