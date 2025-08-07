كتب - يوسف محمد:

انتهت فترة الانتقالات الصيفية في مصر، منذ ساعات قليلة مع دخولنا الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس الجاري، لتنتهي فترة شهدت إبراهيم العديد من الأندية للكثير من الصفقات، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

ومن أبرز الأندية المصرية، التي نجحت في إبرام العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، هو النادي الأهلي، الذي نجح في إتمام التعاقد مع 8 لاعبين خلال تلك الفترة.

وجاء تعاقدات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية كالتالي: "أحمد سيد زيزو، محمد سيحا، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي ومحمد شكري، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء اللاعب مصطفى العش من زد".

وشهدت قائمة الأهلي، استعدادا للموسم الجديد عدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات المميزة، التي يمكنهم تقديم الإضافة الفنية للفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

وجاء قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد رمضان، مصطفى العش، ياسر إبراهيم، محمد شكري، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد وياسين مرعي.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، محمد مجدى أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف وجراديشار.

ويمكن للمدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوسيه ريبيرو، الاستعانة من اللاعبين الشباب بالنادي في الفريق الأول، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل 2025-2026.

